Παλιά... Εκεί στα 16 το πρώτο δίπλωμα που μπορούσες να βάλεις ήταν στην τροχαία για μηχανάκι μέχρι 50cc...εμείς τότε, "αχόρταγοι εραστές" της ταχύτητας, το κάναμε το glx όλο nikel και του πειραζαμε το μοτέρ να το κάνουμε 72cc...η 90αρι... Επί της ουσίας δλδ, με 8 χιλιόμετρα παραπάνω θα πηγαίναμε... Αλλά οκ... Μας έφτανε... Το πρώτο εγκεφαλικό το έπαθε η κ. Μαρία όταν ήρθε η ανακοίνωση της απόφασης για την αγορά... Όταν έμαθε και για αυτή τη "μίνι" παρανομία αναστέναξε (τι έχεις τραβήξει κι εσύ ρε μάνα) και μου είπε να κάνω ότι νομίζω αρκεί να έχω σκεφτεί καλά τις συνέπειες των πράξεων μου... Με Sebring εξάτμιση, όλο nikel, πειραγμένο καρμπυρατέρ και 72 cc Glx οργωνα τους δρόμους με το ημιπαρανομο ``δίτροχο " βέλος μου... Την πρώτη φορά που με πήγαν στο τμήμα... Μη έχοντας το δίπλωμα που να με καλύπτει το τηλεφώνημα ήταν εννοείται στην κ. Μαρία... - έλα μαμά... Με έχουν στο τμήμα... - τουτ τουτ.... Τουτ τουτ... Μου το έκλεισε... Μόλις γύρισα μυξοκλαιγοντας σπίτι ένοιωθα προδομένος από την εγκατάλειψη... Αργότερα κατάλαβα την αξία εκείνης της κίνησης (φαντάζομαι δε το έκανε με ευκολία) της κ. Μαρίας... Μόλις μας είχε μάθει να είμαστε υπεύθυνοι και συνεπείς απέναντι στα λόγια και τις πράξεις μας και το οποίο κόστος μπορεί να προκύπτει. Υγ η προσωπική μας αισθητική αλλά και οι απόψεις μας διαμορφώνουν τον κοινωνικό μας περίγυρο... Υγ2 οι μόνες απορίες μου σε σχέση με τις διάφορες θεωρίες είναι πως γίνεται στα 38 να έχω ενα συρτάρι γεμάτο μονές κάλτσες.... Που πάνε τα ταίρια τους όταν ενώ εσύ ο ίδιος έχεις βάλει το πλυντήριο ανοίγοντάς το (ανεξάρτητα από το πρόγραμμα πλύσης που έχεις επιλέξει...) το ζευγάρι λείπει...? Και γιατί δεν έχω δει ποτέ κανέναν Ρομα να φοράει γυαλιά μυωπίας...? Υγ3 Ασχέτως ποτέ θα λάβει χώρα το φεστιβάλ, περιμένοντας κι εμεις να δούμε τις εξελίξεις, θα γίνει στο πλαίσιο της ασφάλειας και των μέτρων που ως "διοργανωτές" οφείλουμε να εξασφαλίσουμε απέναντι στους καλλιτέχνες, τον κόσμο που θα εργάζεται εκεί και στον κόσμο που θα έρθει να το χαρεί. Οποίος έχει διαφορετική προσέγγιση ας έρθει να βάλει την δική του υπογραφή... Υγ4 αν δείτε ένα κορίτσι που σας αρέσει και η μάσκα σας κρύβει το χαμόγελο... Μην τα παρατήσετε... Κλείστε της το μάτι...