Την περασμένη εβδομάδα, η Mia Khalifa μίλησε για τις ταινίες πορνό που γύρισε και «θα την στοιχειώνουν μέχρι να πεθάνει» προκαλώντας ένα διεθνές κύμα συμπαράστασης στο Διαδίκτυο.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μαζεύουν τώρα υπογραφές στο change.org, ζητώντας «Δικαιοσύνη για την Mia Khalifa»: να αφαιρεθούν τα φιλμ από τις διάφορες ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου και να δοθούν στην 27χρονη τα domains με το όνομά της.

Αν και γύρισε μόλις 11 ταινίες σε διάστημα τριών μηνών το 2014, η Khalifa είπε την περασμένη εβδομάδα πως ακόμα προσπαθεί να διαχειριστεί τις σκληρές συνέπειες, και προειδοποίησε τις γυναίκες που σκέφτονται να ασχοληθούν με την «τοξική» βιομηχανία. Αν και έχει αποσυρθεί εδώ και έξι χρόνια, ως τώρα δεν έχει καταφέρει να εξαφανίσει τα συγκεκριμένα, ελάχιστα φιλμ από τους πορνογραφικούς ιστότοπους.

Does Gen Z sleep? I’m actually worried. Y’all I saw this like 30 minutes ago on tiktok and it had 500 signatures 🥺♥️ I love y’all so much everyone who’s signed this is invited to my birthday party. It’s a guest list not a petition 😌 https://t.co/cB7YDkPtwF