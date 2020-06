Η Mia Khalifa μίλησε για την εμπειρία της στη βιομηχανία του πορνό, λέγοντας πως μετανιώνει που κάποτε υπήρξε μια από τις δημοφιλέστερες σταρ του Pornhub.

Η 27χρονη πρώην πορνοστάρ έκανε 11 ταινίες σε διάστημα τριών μηνών το 2014, οι οποίες σήμερα δηλώνει πως «θα την στοιχειώνουν μέχρι να πεθάνει», χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα «τοξική» την συγκεκριμένη βιομηχανία.

Παρόλο που αποσύρθηκε πριν από έξι χρόνια, παραμένει μια από τις δημοφιλέστερες σταρ του Pornhub. Ωστόσο καλεί τα νέα κορίτσια να μην εμπλακούν με το πορνό για να βγάλουν χρήματα, εξηγώντας πώς η εμπειρία της έχει επηρεάσει έκτοτε την ψυχική της υγείας.

Όπως εξηγεί άλλωστε, έβγαλε μόνο 9.600 λίρες για τα βίντεο που γύρισε, ενώ από τότε δεν έχει λάβει άλλα χρήματα, τονίζοντας ότι εδώ και χρόνια προσπαθεί ανεπιτυχώς να τα αφαιρέσει από διάφορα σάιτ πορνογραφικού περιεχομένου, όπου εξακολουθούν να εμφανίζονται.

Ένα από τα βίντεο, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ήταν εκείνο όπου η Mia, η οποία έχει μεγαλώσει ως Καθολική, φορούσε μια ισλαμική μαντίλα, με αποτέλεσμα να φτάσει σε σημείο να δέχεται απειλές για τη ζωή της από το Ισλαμικό Κράτος και άλλους οργισμένους Μουσουλμάνους. Η ίδια λέει πως την πίεσαν να γυρίσει το συγκεκριμένο βίντεο.

Got death threats ✅ Lost my family ✅ Lost my sense of privacy ✅ Lost the right to my body ✅ Lost my dignity ✅ Lost my mental health ✅ No chances at first impressions ✅ Few brands will work with me ✅ Makes my marriage harder ✅ I worry about my future kids ✅ https://t.co/P9LxZLWZkq

«Εκείνα τα 11 βίντεο θα με στοιχειώνουν μέχρι να πεθάνω και δεν θέλω άλλο κορίτσι να περάσει τα ίδια, επειδή ΚΑΝΕΙΣ δεν πρέπει», απάντησε σε έναν χρήστη, που την έκανε tag σε ένα ποστ για το παρελθόν της.

Η Mia Khalifa κάλεσε επίσης τους φανς και τους followers να είναι πολύ προσεκτικοί σχετικά με την συμμετοχή τους στη βιομηχανία του πορνό. «Σας παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε το αν εξετάζετε τη βιομηχανία του σεξ. Στο κάνουν αδύνατο να διορθώσεις τα λάθη σου και σε κυνηγούν στο μέλλον», σημείωσε.

Please please please think about this if you are considering the sex industry. They make it impossible to rectify your regrets should you have them in the future. https://t.co/yPYJf7xpA4