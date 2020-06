Ο καθολικός επίσκοπος Mark Seitz δεν είχε ιδέα ότι η πράξη αλληλεγγύης του για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ θα είχε αντίκτυπο στο Βατικανό.

Ο επίσκοπος γονάτισε στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ στο Ελ Πάσο του Τέξας. Δύο μέρες αργότερο ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, πάπας Φραγκίσκος τον κάλεσε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πράξη του.

Με τα μάτια κλειστά, μάσκες που καλύπτουν τα πρόσωπά τους, λευκά τριαντάφυλλα στο χέρι και χειρόγραφες πινακίδες που έγραφαν «Black Lives Matter», ο επίσκοπος και 12 άλλοι ιερείς από την Επισκοπή του Ελ Πάσο γονάτισαν σιωπηλά για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα τη Δευτέρα.

Όσα και τα λεπτά που υπέφερε ο Φλόιντ.

Προσευχήθηκαν σιωπηλά. «Ειλικρινά, αυτό που έκανα και αυτό που είπα είναι μόνο ένας πολύ μικρός τρόπος συμμετοχής σε αυτό που κάνουν τόσοι πολλοί στις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους», δήλωσε αργότερα ο Seitz.

Δύο μέρες μετά την προσευχή του κληρικού, ο Seitz έλαβε το τηλεφώνημα του ποντίφικα.

Ο πάπας Φραγκίσκος, μιλώντας στα ισπανικά, τού είπε πόσο ευγνώμων αισθάνεται για την πράξη του αυτή.

«Μέσω εμού, εξέφρασε την ενότητά του με όλους, όσοι είναι πρόθυμοι να βγουν και να πουν ό,τι πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες», είπε ο Seitz.

«Αυτό δεν πρέπει ποτέ να ξανασυμβεί. Όπου υπάρχει έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα όντα, όπου υπάρχει μια κρίση που βασίζεται στο χρώμα του δέρματος, πρέπει να ξεριζωθεί.

Είτε πρόκειται για την επιβολή του νόμου, στην εργασία, στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε πτυχή της κοινωνίας μας, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και τώρα γνωρίζουμε πολύ καθαρά ότι ο Άγιος Πατέρας κάνει αυτήν την προσευχή μαζί μας.»

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής Angelus του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό την Τετάρτη, αναφέρθηκε και ο ίδιος στον θάνατο του Φλόιντ σε μια «σχετικά σπάνια» κίνηση, σύμφωνα με τον John Allen, ανώτερο αναλυτή του Βατικανού στο CNN.

Ο πάπας χαρακτήρισε τον θάνατο του Φλόιντ «τραγικό» και είπε ό,τι προσεύχεται γι 'αυτόν και «όλους εκείνους τους άλλους που έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της αμαρτίας του ρατσισμού».

We cannot tolerate or turn a blind eye to racism and exclusion in any form. At the same time, we have to recognize that violence is self-destructive and self-defeating. Nothing is gained by violence and so much is lost. Let us pray for reconciliation and peace.