Ο Τάικα Γουαϊτίτι όχι μόνο θα σκηνοθετήσει τη νέα ταινία «Star Wars», αλλά θα συνυπογράψει και το σενάριό της.

Ο 48χρονος Νεοζηλανδός βραβεύθηκε με το Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου φέτος, για την ταινία «Jojo Rabbit», της οποίας ήταν σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και πρωταγωνιστής.

Ο Γουαϊτίτι θα αναλάβει το σενάριο της νέας ταινίας «Star Wars» μαζί με την Κρίστι Γουίλσον- Κερνς, η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ με την ταινία «1917». Ήδη ο 48χρονος σκηνοθέτησε το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν της σειράς The Mandalorian- σειρά που διαδραματίζεται στο σύμπαν του «Star Wars» στην πλατφόρμα της Disney.

Incoming news from a galaxy far, far away….



Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B