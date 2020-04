Για την κρίση κορωνοϊού στον κόσμο, αλλά και την άριστη διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα μίλησε στην online εκπομπή The Late Late Show του Τζέιμς Κόρντεν, ο Ισραηλινός καθηγητής Ιστορίας και συγγραφέας του Sapiens, Γιουβάλ Χαράρι.

Ο ίδιος έδωσε τα εύσημα στη χώρας μας για τη δουλειά που έχει κάνει, λέγοντας, μάλιστα, πως αν είχε να επιλέξει μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, θα επέλεγε τη δεύτερη να ηγηθεί ενός παγκόσμιου σχεδίου δράσης.

«Η Ελλάδα κάνει εξαιρετική δουλειά στην ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας. Αν είχα να διαλέξω μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αυτήν τη στιγμή, ποια χώρα θα έπρεπε να ηγείται του κόσμου για να μας παράσχει ένα σχέδιο δράσης, σίγουρα θα επέλεγα την Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένα ο Χαράρι.

Ερωτηθείς για το αν θα είναι διαφορετικός ο κόσμος μας μετά το πέρας της πανδημίας, ο ίδιος απάντησε πως αυτό είναι κάτι που εξαρτάται απολύτως από τις δικές μας αποφάσεις: «Δεν είναι προαποφασισμένο, δεν είναι νομοτελειακό, είναι δική μας επιλογή. Έχουμε μεγάλες επιλογές να κάνουμε και μία από αυτές είναι αν θα το αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση μέσω εθνικιστικής απομόνωσης, δηλαδή κάθε χώρα να αναμετράται με τις άλλες για τους φυσικούς πόρους, ή αν θα το αντιμετωπίσουμε μέσω διεθνούς συνεργασίας και αλληλεγγύης. Κι αυτό θα διαμορφώσει όχι μόνο την κρίση, αλλά τον ίδιο τον κόσμο για τα επόμενα χρόνια.»

Ως προς το άρθρο του στους Financial Times περί κινητών τηλεφώνων, της χρήσης τους εν μέσω πανδημίας από τις κυβερνήσεις και τον ολοένα αυξανόμενο κίνδυνο παρακολούθησης κι αν αυτό είναι μία καλή ή κακή εξέλιξη για τον ανθρώπινο πολιτισμό, απάντησε πως «θα μπορούσε να είναι καλή, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή εκ μέρους μας. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ορόσημο στην ιστορία της παρακολούθησης. Κατ'αρχάς παρατηρούμε τεράστια συστήματα παρακολούθησης να υιοθετούνται σε δημοκρατικές χώρες που μέχρι πρότινος αντιστέκονταν. Κατά δεύτερο βλέπουμε τη φύση της παρακολούθησης να αλλάζει από γενική γενική σε εγγενή παρακολούθηση. Στην πρώτη περίπτωση, οι κυβερνήσεις ή οι επιχειρήσεις παρακολουθούν πού πας, τι ψωνίζεις, τι βλέπεις στην τηλεόραση. Στη δεύτερη περίπτωση παρακολουθούν τη θερμοκρασία σώματός σου, την αρτηριακή σου πίεση και στην ουσία χακάρουν το σώμα σου και τον εγκέφαλό σου για να γνωρίζουν πώς νιώθεις κάθε στιγμή».

Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον συγγραφέα Yuval Harari για το βίντεο που ανέβασε εγκωμιάζοντας την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού θα ήθελα να ευχαριστήσω τον @harari_yuval για τα ευγενικά του λόγια. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όλοι θα έπρεπε να κάνουν θυσίες, αλλά είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι στον αγώνα κατά του COVID-19», έγραψε στον προσωπικό τoυ λογαριασμό στο twitter, σύμφωνα με ανεπίσημη μετάφραση ο πρωθυπουργός καθώς η ανάρτησή του είναι στα αγγλικά.

On behalf of the Greek people, I would like to thank @harari_yuval for his kind words. During these trying times, everyone has had to make sacrifices, but we stand united and determined in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/Z8jkQlEerM