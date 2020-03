Το περιβόητο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Kanye West και την Taylor Swift, που ήταν υπαίτιο για τη διάσημη διαμάχη μεταξύ τους που κρατάει μέχρι και σήμερα, διέρρευσε στο διαδίκτυο.

Το τηλεφώνημα έγινε το 2016, όταν ο West ήθελε την άδεια της Swift για να αναφέρει το όνομά της στο τραγούδι του Famous. Όταν τελικά το κομμάτι κυκλοφόρησε, η Swift διαμαρτυρήθηκε έντονα όταν άκουσε να τη χαρακτηρίζει με τη λέξη «σκύλα»(bitch) που ακουγόταν σε ένα σημείο. Τότε, η Kim Kardashian, σύζυγος του West, πόσταρε στα social media της μια επεξεργασμένη εκδοχή του τηλεφωνήματος, στην οποία φαινόταν ότι η Swift είχε δώσει την έγκρισή της για τον συγκεκριμένο στίχο. Στο τηλεφώνημα που διέρρευσε, όμως, φαίνεται καθαρά ότι ο West είχε αποφύγει να της αναφέρει την προσβλητική λέξη.

KIM K AND KANYE AND THE MOST DESPICABLE, GROSS AND MANIPULATIVE PEOPLE IN THE INDUSTRY THEY LIED ABOUT TAYLOR SWIFT IN 2016 AND THIS THREAD OF THE LEAKED PHONE CONVERSATION WILL SHOW YOU THAT. pic.twitter.com/jCw07z8Vpf