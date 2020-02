Το λάτιν ταλέντο θα έχει την τιμητική του στον φετινό Super Bowl, αφού Τζένιφερ Λόπεζ και Σακίρα θα κάνουν κοινή εμφάνιση στο ημίχρονο του αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Είναι η πρώτη χρονιά που δύο ποπ σταρ με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική - η Κολομβιανή Σακίρα και η Πορτορικανή JLo - θα πρωταγωνιστήσουν στο ημίχρονο του δημοφιλέστερου αγώνα της σεζόν για το NFL. Κάτι που από πολλούς εκλαμβάνεται ως νίκη της πολυπολιτισμικότητας, σε ένα σώου που μόνο πέρυσι παρακολούθησαν 98,2 εκατομμύρια άνθρωποι.

Οι δύο τους, όπως είπαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου, θέλουν με την κοινή εμφάνισή τους να εμψυχώσουν όλες εκείνες τις νεαρές Λατίνες να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, αλλά και να αναδείξουν την πολύτιμη συμβολή της λατινοαμερικανικής κοινότητας στην ανάπτυξη των ΗΠΑ.

Οι δύο mega σταρ συμφώνησαν πως η κοινή τους εμφάνιση δεν τιμά μόνο τις λατινοαμερικανικές ρίζες τους, αλλά αποτελεί κι έναν φόρος τιμής στον Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος αναπάντεχα έχασε τη ζωή του, μαζί με τη 13χρονη κόρη του και 7 ακόμα ανθρώπους, κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου του στις 26 Ιανουαρίου.

Και παρότι η κάθε (μεμονομώνη) εμφάνιση των δύο σουπερστάρ της ποπ κοστίζουν εκατομμύρια, καμία από τις τραγουδίστριες δεν θα πληρωθεί για την εμφάνισή της στο Super Bowl. Παραδοσιακά το NFL δεν πληρώνει το κόστος της συναυλίας του ημιχρόνου, ωστόσο καλύπτει τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναυλία, όπως την εγκατάσταση των σκηνικών, τα έξοδα ταξιδιού, τα πυροτεχνήματα κ.τ.λ

Παρολά αυτά, το ότι δεν θα πληρωθούν οι δύο τραγουδίστριες, δε σημαίνει και πως δεν θα έχουν κέρδος. Σύμφωνα με το People, λόγω της ακραίας τηλεθέασης του αθλητικού θεσμού, οι εκάστοτε καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο ημίχρονο, βλέπουν άμεση και εξωφρενική άνοδο στις πωλήσεις των δίσκων τους και των εισιτηρίων των περιοδειών τους.

Για την ιστορία, το σώου φέτος θα ανοίξουν οι επίσης Λατίνοι Los Tigres del Norte, συγκρότημα που, αν και με 7 Γκράμι, πωλήσεις εκατομμυρίων δίσκων και πάνω από 50 άλμπουμ στην καριέρα τους, στην Αμερική είναι σχετικά άγνωστοι.

