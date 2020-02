Ο Στίβεν Κινγκ ανακοίνωσε ότι κλείνει τον λογαριασμό του στο Facebook, κατηγορώντας την πλατφόρμα για τη στάση της αναφορικά με τις πολιτικές διαφημίσεις.

Επιπλέον, ο συγγραφέας επέκρινε το Facebook και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Εγκαταλείπω το Facebook. Δεν νιώθω άνετα με τον κατακλυσμό ψευδών πληροφοριών που επιτρέπονται στις πολιτικές διαφημίσεις του, ούτε είμαι σίγουρος με την ικανότητά του να προστατεύσει την ιδιωτικότητα των χρηστών του», έγραψε ο Στίβεν Κινγκ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, όπου κάλεσε τον κόσμο να ακολουθεί πλέον, αν το επιθυμεί.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.