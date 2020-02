Νέα έκκληση απευθύνεται από οργανισμό για τα αγνοούμενα άτομα σε όποιον μπορεί να γνωρίζει κάτι για τον κιθαρίστα και στιχουργό των Manic Street Preachers, Richey Edwards, με τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την εξαφάνισή του.

Ο επιδεικτικά αυτοκαταστροφικός Richey Edwards υπήρξε ιδρυτικό μέλος της μπάντας που είχε ξεκινήσει να γίνεται διάσημη παγκοσμίως όταν στα 27 του εξαφανίστηκε από το ξενοδοχείο Embassy του Λονδίνου την 1η Φεβρουαρίου του 1995, την ημέρα που οι Manic Street Preachers θα αναχωρούσαν για μια μεγάλη περιοδεία στις ΗΠΑ.

Επί σκηνής με τους Manic Street Preachers το 1992

Από τότε, η εξαφάνισή του παραμένει ένα από τα μεγάλα ροκ μυστήρια. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτοκτόνησε, πηδώντας από την μεγάλη γέφυρα του ποταμού Severn στην Ουαλία, τόπο καταγωγής των μελών του γκρουπ.

Ο Richey Edwards κηρύχθηκε επίσημα νεκρός το 2008, δώδεκα χρόνια μετά όμως, ο οργανισμός Missing Persons απευθύνει, μαζί με την αδελφή του Rachel, νέα έκκληση προς τον ίδιον και οποιονδήποτε μπορεί να γνωρίζει κάτι για την τύχη του.

Κατά καιρούς, διάφορα άτομα έχουν υποστηρίξει ότι είδαν τον εξαφανισμένο μουσικό σε μια σειρά από εξωτικές τοποθεσίες, από το Λανθαρότε στα Κανάρια Νησιά μέχρι την Γκόα της Ινδίας.

O Richey Edwards σε φωτογράφηση του 1994.

Τον Ιανουάριο του 2019, ένα νέο βιβλίο προσέφερε νέα στοιχεία στην δημοφιλή θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο Richey σκηνοθέτησε ο ίδιος την εξαφάνισή του. Πρόκειται για το βιβλίο των Sara Hawys Roberts και Leon Noakes, "Withdrawn Traces: Searching for the Truth About Richey Manic".

Ήταν το πρώτο από τα διάφορα βιβλία που έχουν γραφτεί σχετικά, το οποίο είχε την πλήρη συνεργασία της αδελφής του, που έθεσε στη διάθεση των συγγραφέων τα προσωπικά αρχεία του Richey, όπου διαπιστώνει κανείς μια διαρκή εμμονή με την ιδέα της εξαφάνισης από τα σχολικά του χρόνια.

Η τελευταία φωτογαρφία του Richey Edwards πριν από την εξαφάνισή του το 1995.

Στο βιβλίο καταγράφεται επίσης ο ισχυρισμός ότι ο Richey Edwards κατέφυγε σε κιμπούτς στο Ισραήλ καθώς και η θεωρία ότι υπέφερε από μη διαγνωσμένο Σύνδρομο Άσπεργκερ, που ανήκει στις νευροβιολογικές διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, και αποφάσισε να εξαφανιστεί από τον κόσμο σε μια απόπειρα να διαχειριστεί τα συμπτώματα.

Με στοιχεία από το NME.com.