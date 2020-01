Δεκάδες αρνητικά σχόλια έχει πυροδοτήσει η εικόνα του «πνίχτη» γύρω από τον λαιμό του σκύλου της Κένταλ Τζένερ.

Ένα στιγμιότυπο από πρόσφατο περίπατο του 24χρονου μοντέλου μαζί με τον σκύλο της Pyro έχει εξοργίσει τους περισσότερους φανς της καθώς το ζώο φαίνεται να φορά έναν αγκαθωτό «πνίχτη» γύρω από τον λαιμό του.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε σε βόλτα που έκανε η Κένταλ Τζένερ στο Λος Άντζελες μαζί με τον οικογενειακό φίλο της, Fai Khadra.

Η Κένταλ Τζένερ είχε «συστήσει» για πρώτη φορά τον σκύλο ράτσας Ντόμπερμαν στους θαυμαστές της το 2018, μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram, αλλά μόλις την Δευτέρα αποκάλυψε το όνομά του.

Ωστόσο οι τεχνικές εκπαίδευσης, που όπως φαίνεται χρησιμοποιεί για τον σκύλο της, ανάμεσά τους και ο «πνίχτης» έχουν δυσαρεστήσει έντονα πάρα πολλούς από τους θαυμαστές της, αν και αρκετοί υπερασπίστηκαν το μοντέλο λέγοντας πως πρόκειται για «γρήγορο και αποτελεσματικό εργαλείο που πληγώνει το ζώο μόνο αν χρησιμοποιηθεί λάθος ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά».

Βέβαια τα περισσότερα σχόλια ήταν αρνητικά, με χρήστες να κάνουν λόγο για «απάνθρωπη και βίαιη τεχνική την οποία απορρίπτουν οι εκπαιδευτές».

I have never once seen or heard of a dog trainer recommending these, just use a harness? Just as effective and it doesn’t hurt the dog? Bruh?

«Κόβεις του ουρά του σκύλου σου, του δένεις τα αυτιά και το εκπαιδεύεις με μέσα που προκαλούν πόνο. Όλα για να βγάλει μια ωραία φωτογραφία για το Instagram, για να μην αναφέρω ότι έχει πέντε διαφορετικά σκυλιά. Όποιο της ταιριάζει αισθητικά», σχολίασε κάποιος χρήστης.

Kendall Jenner is just gross. Cutting your dogs tail, sticking rods in its ears, training it with devices that cause pain. All so she can get a cool pic for her Instagram, not to mention she’s had about 5 different dogs. Whatever looks aesthetically good with her feed. Gross. pic.twitter.com/0vO4wa0gwK