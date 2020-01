Τη δική του πόλη ιδρύει στη Σενεγάλη ο ράπερ και επιχειρηματίας Akon όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Akon, που γεννήθηκε στη Σενεγάλη πριν η οικογένειά του μετακομίσει στις ΗΠΑ όταν εκείνος ήταν επτά ετών, είχε αρχικά ανακοινώσει τα σχέδιά του για την φουτουριστική "Crypto City" το 2018 λέγοντας ότι η πόλη θα αναπτυχθεί σε μία έκταση 8 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η έκταση αυτή δωρήθηκε στον Akon από τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μακί Σαλ. Οι συναλλαγές στη νέα πόλη θα πραγματοποιούνται με ένα ψηφιακό νόμισμα το οποίο θα ονομάζεται "AKoin".

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της νέας πόλης, η "Akon City" θα βρίσκεται σε απόσταση πέντε λεπτών από το νέο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. O Akon, γνωστός για κομμάτια όπως τα "Locked Up," "Lonely" και "Oh Africa, έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια στις επιχειρήσεις. Μία από τις πιο πρόσφατες επιχειρηματικές του κινήσεις είναι η "Akon Lighting Africa" μία εταιρεία που αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στις αφρικανικές χώρες.

Just finalized the agreement for AKON CITY in Senegal. Looking forward to hosting you there in the future pic.twitter.com/dsoYpmjnpf