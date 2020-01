Όλος ο Τύπος στη Βρετανία ασχολείται σήμερα με το παρασκήνιο της ανακοίνωσης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ πως παραιτούνται από τα βασιλικά τους και την πρώτη αντίδραση της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η δε Daily Mail υιοθέτησε και τον όρο «Megxit» κατά το «Brexit» και το BBC μεταδίδει πως η απόφαση έχει πληγώσει την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

Χθες το βράδυ, το βασιλικό ζευγάρι «πίεσε το πυρηνικό κουμπί» της βασιλικής του καριέρας, ανακοινώνοντας ότι εγκαταλείπουν το Μπάκιγχαμ και τα σχετικά καθήκοντα.

Η δραματική τους απόφαση ελήφθη χωρίς τη γνώση της Βασίλισσας, του Πρίγκιπα Καρόλου ή του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος έμαθε για την ανακοίνωση μέσα από τις έκτακτες ειδήσεις, που χθες άρχισαν μαζικά να εμφανίζονται σε όλα τα παγκόσμια δίκτυα. Τα ταμπλόιντ λένε πως η Βασίλισσα Ελισάβετ αισθάνθηκε ότι η ξαφνική ανακοίνωση ήταν μια «πισώπλατη μαχαιριά» σε όλη την βασιλική οικογένεια και τον θεσμό.

Το ζευγάρι, που σχεδιάζει να μοιράσει το χρόνο του μεταξύ Βρετανίας και Βόρειας Αμερικής, έκανε την ανακοίνωση λίγες μέρες μετά την επιστροφή του από διακοπές έξι εβδομάδων στον Καναδά. Κανείς δεν γνώριζε και δεν περίμενε πως η επιστροφή του μετά τα Χριστούγεννα θα έφερνε τόσο καταιγιστικές εξελίξεις. Μια ανώτερη βασιλική πηγή δήλωσε ότι η βασίλισσα και η οικογένειά της ήταν «βαθιά απογοητευμένοι». Άλλη πηγή αναφέρει πως εκτός από «συγκλονισμένοι και λυπημένοι, είναι και εντελώς εξαγριωμένοι».

Σε μια δήλωση, που για τους βασιλικούς παρατηρητές εκφράζει την απόλυτη δυσαρέσκεια, το παλάτι του Μπάκιγχαμ είπε: «Οι συζητήσεις με τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Αντιλαμβανόμαστε την επιθυμία τους να υιοθετήσουν μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά πρόκειται για περίπλοκα ζητήματα που θα χρειαστούν χρόνο για να εργαστούν». Η ανακοίνωση αυτή ερμηνεύεται ως ξεκάθαρη δήλωση οργής και ίσως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες εξελίξεις, με παρεμβατικές κινήσεις από την Ελισάβετ.

Μια θεωρητικά έγκυρη πηγή, κατέστησε σαφές ότι η ανακοίνωση-σοκ ήταν μια προσωπική δήλωση και πως «τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο». Μια άλλη βασιλική πηγή είπε: «Είναι βαθιά άδικο για τη βασίλισσα που δεν αξίζει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι είναι απλώς καταστροφικοί».

Κατά το ρεπορτάζ, το ζευγάρι σχεδίασε και πήρε την απόφαση κρυφά από όλους, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Καναδά, ενώ η Βασίλισσα Ελισάβετ λέγεται πως χθες το βράδυ εξαγριώθηκε πραγματικά όταν ηρέμησε από το πρώτο σοκ.

Ακόμη και το πιο προσεκτικό BBC, μεταδίδει το ίδιο κλίμα στο Παλάτι. Τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας λέγεται ότι απογοητεύθηκαν με την απόφαση της Μέγκαν Μαρκλ και του Χάρι και πως δεν ενημέρωσαν τη βασίλισσα ή κάποιο άλλο μέλος πριν την ανακοίνωσή τους. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε «μεσάνυχτα» σχετικά με την απόφαση, καθώς οι συνομιλίες για το μέλλον του ζευγαριού είχαν ξεκινήσει αλλά ήταν σε πολύ πρώιμα στάδια και υπήρχαν «πολύπλοκα ζητήματα».

Guardian front page, Thursday 9 January 2020: Harry and Meghan to ‘step back as senior royals’ pic.twitter.com/B2BM4Q4Y3z