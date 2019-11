Η Κίρστι Άλεϊ αποφάσισε να γιορτάζει την νηφαλιότητά της κάθε εβδομάδα κάνοντας δώρο στον εαυτό της λουλούδια.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στο Twitter φωτογραφίες από ένα μπουκέτο με κόκκινα τριαντάφυλλα, αποκαλύπτοντας στους θαυμαστές της πως σταμάτησε την χρήση κοκαΐνης πριν από 40 χρόνια και «ορκίστηκε να ξοδεύει το ίδιο ποσό χρημάτων κάθε εβδομάδα σε λουλούδια, που θα ξόδευε για ναρκωτικά».

«Για όσους δεν γνωρίζετε πολλά για μένα, παλιά ήμουν εθισμένη στην κοκαΐνη», έγραψε η 68χρονη ηθοποιός στη λεζάντα της φωτογραφίας, προσθέτοντας, «αγοράζω και φροντίζω τα λουλούδια μου ως δώρο στον εαυτό μου».

For u who don’t know much about me, I used to be a coke head. I quit drugs in 1979 & vowed to spend the same $ weekly on flowers that I’d spent on drugs. I buy & arrange my own flowers as a gift to MYSELF. I buy them in the grocery store ..:)!🥰🌷🌹🌺🌸 pic.twitter.com/WfbcHXjkVC