Το Old Vic φέρνει τον Τιμοτέ Σαλαμέ στην θεατρική σκηνή του Λονδίνου με το υποψήφιο για Πούλιτζερ «4,000 Miles» της Amy Herzog, ένα δραματικό έργο για την οικογένεια και τον θρήνο.

Ο 23χρονος ηθοποιός, που ξεχώρισε μέσα από τον ρόλο του στην ταινία «Call Me By Your Name» του Luca Guadagnino, θα κάνει το θεατρικό ντεμπούτο του στο Λονδίνο στο πλευρό της Eileen Atkins σε ένα έργο που ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Old Vic, Matthew Warchus, αποκάλεσε «πανέμορφο».

«Η Amy Herzog είναι μια από τις αγαπημένες μου εν ζωή θεατρικούς συγγραφείς, γράφει με μια ανεπιτήδευτη απλότητα, γεμάτη χάρη και ακρίβεια. Ανυπομονώ να δουλέψω με αυτό το εκπληκτικό καστ σε ένα έργο, που ξεχειλίζει ομορφιά και αλήθεια», ανέφερε ο ίδιος.

Το έργο της Amy Herzog ήταν υποψήφιο για Βραβείο Πούλιτζερ το 2013, με τους New York Times να σχολιάζουν τότε πως «έργα τόσο αληθινά, συγκινητικά και άρτια όπως το 4,000 Miles προκύπτουν μια ή δυο φορές τον χρόνο, αν είμαστε τυχεροί».

Το «4,000 Miles» αφηγείται την ιστορία του 21χρονου Leo που αποφασίζει να γυρίσει την χώρα με το ποδήλατό του παρέα με τον καλύτερο φίλο του. Μετά από εβδομάδες που δεν έχει καμία επαφή με κόσμο, φτάνει στο σπίτι της 91χρονης γιαγιάς του, Vera, οπότε οι δυο τους ξεκινούν μια περίεργη συνύπαρξη μαζί στο Μανχάταν.

Με πληροφορίες από Guardian