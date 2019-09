Η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε τελικά συγκεκριμένο λόγο που σχεδόν παραπατούσε στην σκηνή των φετινών βραβείων Emmy, όπου ανέβηκε για να κάνει την απονομή του Best Actress Αward.

Το αλλόκοτο περπάτημα της διάσημης ηθοποιού επί σκηνής στην τελετή απονομής που έγινε την Κυριακή δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο και όπως ήταν φυσικό σχολιάστηκε έντονα στα social media, με τους χρήστες να απορούν γιατί βάδιζε έτσι.

«Συγχαρητήρια σε όλους όσοι κέρδισαν απόψε βραβείο Emmy αλλά η καλύτερη εμφάνιση της βραδιάς το βάδισμα της Γκουίνεθ Πάλτροου στην σκηνή», σχολίασε κάποιος χρήστης.

Congratulations to all the performances that won Emmy’s tonight but the best performance of the night is Gwyneth Paltrow’s walk to the stage pic.twitter.com/b2LLcmpU9c