Η Ρέιτσελ Γκριν, ο χαρακτήρας της Τζένιφερ Άνιστον στα Φιλαράκια, δούλευε για πέντε χρόνια στον Ραλφ Λόρεν, με τον διάσημο σχεδιαστή να εμφανίζεται μάλιστα σε ένα από τα επεισόδια της σειράς Friends.

Με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς και για να γιορτάσει τον ρόλο του brand, ο Ραλφ Λόρεν συνεργάστηκε με την Warner Bros. Consumer Products για την δημιουργία μια συλλογής ρούχων αφιερωμένης στα Φιλαράκια και στον χαρακτήρα της Ρέιτσελ.

Η κολεξιόν απαρτίζεται από καθημερινά ρούχα προορισμένα για εργαζόμενες γυναίκες, με κομμάτια από τις επιμέρους συλλογές Polo και Lauren Ralph Lauren, περιλαμβάνοντας από μάλλινα κοστούμια και ζιβάγκο μέχρι δερμάτινα παντελόνια, σουέντ μίνι ή μίντι φούστες και βελούδινα σακάκια.

Στα κομμάτια που ξεχωρίζουν είναι ένα κλασικό λευκό πουκάμισο, μια καρό πλισέ μίνι φούστα και ένα ζιβάγκο φόρεμα από κασμίρ, ρούχα που συχνά φορούσε η Ρέιτσελ στπ γραφείο.

