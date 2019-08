Ο Μάθιου Μακόναχι έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, όπου θα διδάσκει ανάλυση σεναρίου.

Ο διάσημος ηθοποιός, που είχε κερδίσει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου το 2014 για την ταινία «Dallas Buyer's Club», έγινε επισήμως μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου στο Όστιν του Τέξας, όπου και θα διδάσκει από αυτό το φθινόπωρο στο τμήμα Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Ταινία.

Ο Μάθιου Μακόναχι είναι απόφοιτος του συγκεκριμένου πανεπιστημίου και από το 2015 υπήρξε επισκέπτης – εισηγητής στη σχολή. Ως τελειόφοιτος του δόθηκε η ευκαιρία να γίνει λέκτορας, αποδείχθηκε όμως τόσο καλός που η διοίκηση του πανεπιστημίου τού πρόσφερε μόνιμη θέση καθηγητή.

Σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο του Τέξας ανέφερε πως ο διορισμός του «αναγνωρίζει την εκπληκτική δουλειά του ως καθηγητής και μέντορας». Το πανεπιστήμιο σημείωσε επίσης πως ο Μακόναχι τυγχάνει σεβασμού για «την προθυμία του συνεργάζεται με τους φοιτητές και εκτός τάξης».

Ο 49χρονος ηθοποιός δήλωσε ότι η τάξη της ανάλυσης σεναρίου επικεντρώνεται στα «στοιχεία της αλήθειας και της γνήσιας χαράς για την υποκριτική». «Είναι η τάξη που θα ήθελα να είχα όταν βρισκόμουν στο κινηματογραφικό σχολείο», είπε χαρακτηριστικά.

