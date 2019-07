Η Βρετανία γιορτάζει τα γενέθλια του πρίγκιπα Τζορτζ ο οποίος κλείνει τα έξι και έδωσε στη δημοσιότητα νέες επίσημες φωτογραφίες του, όπως παραδοσιακά κάνει για όλα τα παιδιά της βασιλικής οικογένειας.

Τα πορτρέτα είναι τραβηγμένα από τη μητέρα του Κέιτ Μίντλετον η οποία, όπως λέει το Παλάτι, τον απαθανάτισε στον κήπο του Κένσινγκτον.

«Σας ευχαριστούμε όλους για τις ευχές στον μικρό πρίγκιπα Τζορτζ», αναφέρει η ανακοίνωση που συνοδεύει τις φωτογραφίες.

Σε δύο από τις φωτογραφίες ο νεαρός πρίγκιπας φορά μπλούζα με το σύμβολο της ομάδας της Αγγλίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν πάντως πως ο Τζορτζ δεν θα γιορτάσει τα γενέθλιά του στη Βρετανία και πως η οικογένειά του είναι εκτός για ινκόγκνιτο διακοπές.

These two photographs were taken recently in the gardens at Kensington Palace by The Duchess of Cambridge.



Thank you everyone for your lovely messages on Prince George’s Birthday! 🎂 pic.twitter.com/2LBr0wdzy1