Στην Αθήνα είναι ο διάσημος ηθοποιός Τομ Χανκς καθώς απόψε η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον του συμμετείχε στο Summer Nostos Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Τομ Χανκς είχε δημοσιεύσει σήμερα το πρωί μια φωτογραφία που πρόδωσε πως βρίσκεται στην Ελλάδα, προφανώς για τη συναυλία της συζύγου του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. I bought a new car! Hanx. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tom Hanks (@tomhanks) στις 29 Ιούν, 2019 στις 6:18 πμ PDT

O Toμ Χανκς φωτογραφήθηκε στα παρασκήνια με τον Γιάννη Κουτράκη, τον μάνατζερ του συγκροτήματος «Μέλισσες».

Λίγο αργότερα, η Rita Wilson ευχαρίστησε το αθηναϊκό κοινό για την υποδοχή και τη μοναδική βραδιά, ενώ για όσους δεν την απόλαυσαν από κοντά, αποκάλυψε πως απόψε τραγούδησε μαζί με τον Χρήστο Μάστορα από τις «Μέλισσες» το νέο τους ντουέτο τους Let Me Be.

Η ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον είναι ηθοποιός, συγγραφέας, αλλά και η παραγωγός πίσω από μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων οι My Big Fat Greek Wedding και Mamma Mia. Όμως τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με τραγούδι όχι μόνο ως ερμηνεύτρια, αλλά και ως στιχουργός.

Η συνεργασία της με τον Χρήστο Μάστορα είχε ανακοινωθεί πριν από μερικούς μήνες, χωρίς όμως να γίνουν περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές.

H ανακοίνωση της Panik Records για τη συνεργασία: