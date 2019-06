Δεν είχε δοθεί για πολλή ώρα στη δημοσιότητα η φωτογραφία της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ να στέκονται παγερά ανέκφραστοι στο παράθυρο του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, πριν καταγραφεί στα social media του πλανήτη η ομοιότητα της με μερικά από τα πιο σκοτεινά θρίλερ όλων των εποχών.

«Σαν την 'Λάμψη' αλλά ακόμα πιο τρομακτική» ήταν μια τυπική λεζάντα για τη φωτογραφία που παρομοιάστηκε επίσης με ταινίες όπως η «Προφητεία», «Λουλούδια στη σοφίτα» αλλά και με τις πρόσφατες ταινίες "Get Out" και "Us" του νέου μετρ του τρόμου, Τζόρνταν Πιλ.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης μάλιστα ανέβασε τη φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Twitter σχολιάζοντας ότι η εικόνα αποτελεί τρομερή έμπνευση για σύγχρονη ταινία τρόμου.

Στο site του περιοδικού New York, η φωτογραφία των δύο οικείων προσώπων του Αμερικανού Προέδρου κρίθηκε ως «κενή από κάθε αναγνωρίσιμο συναίσθημα» και ως «σκηνή κατευθείαν από ταινία τρόμου».

Αρκετά μέσα επισήμαναν την ανατριχιαστικά κλινική συμμετρία της εικόνας που απεικονίζει σαν φαντάσματα σχεδόν την 37χρονη Τραμπ και τον 38χρονο Κούσνερ. Όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά σε σημερινό δημοσίευμα στο site του περιοδικού Wired:

«...Υπάρχει ένα παράξενο κενό στην όλη σύνθεση η οποία μεταφέρει ένα σκοτεινό συμβολισμό που αντανακλά δεινά τωρινά και μελλούμενα... Η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ μοιάζουν να έχουν αργά αναδυθεί από το σκοτάδι προς το φως. Η εικόνα μπορεί και να υπόσχεται τελικά ότι ίσως υποχωρήσουν για πάντα πίσω στο σκοτάδι όταν λήξει επιτέλους αυτός ο πολιτικός εφιάλτης που ζούμε».