Μπορεί η Kinsey Wolanski να απέκτησε εκατομμύρια ακολούθους μετά την επεισοδιακή εισβολή της με μαγιώ, το Σάββατο στον τελικό του Champions League, το Instagram όμως της απενεργοποίησε τον λογαριασμό λίγο αργότερα. Η εντυπωσιακή ξανθιά επανέρχεται τώρα, ανοίγοντας τον «αχρησιμοποίητο» λογαριασμό της στο Twitter.

Μέχρι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, η Kinsey Wolanski ήταν γνωστή μόνο σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες followers στο Instagram. Όμως εκείνη την ημέρα αποφάσισε να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να γίνει αμέσως γνωστή σε εκατομμύρια.

Φορώντας ένα αποκαλυπτικό μαγιό, η Wolanski μπήκε στο γήπεδο όπου αγωνίζονταν η Λίβερπουλ απέναντι στην Τότεναμ για την κατάκτηση του περίοπτου τροπαίου. Το περιστατικό συνέβη στο 20ο λεπτό του αγώνα και η γυναίκα κατάφερε να φτάσει έως την μέση του γηπέδου πριν οι άνδρες ασφάλειας καταφέρουν να την ακινητοποιήσουν και να την συνοδεύσουν εκτός αγωνιστικού χώρου.

Με το logo του Vitaly Uncensored στο μαγιό, η 22χρονη κατάφερε να διαφημίσει την ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου του συντρόφου της Vitaly Zdorovetskiy. Από 400.000 followers πριν τον τελικό, η Wolanski μετρούσε 2,5 εκατομμύρια ακολούθους μετά την εισβολή της και έγινε Νο1 στα trend του Twitter. Τελικά το Instagram απενεργοποίησε τον λογαριασμό της και η νέα γυναίκα αποφάσισε να στραφεί στον λογαριασμό της στο Twitter.

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked...... just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT