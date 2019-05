Η Iggy Azalea απενεργοποίησε τους λογαριασμούς της σε Instagram και Twitter μετά τον σάλο που ξέσπασε από ημίγυμνες φωτογραφίες της που διέρρευσαν.

Οι φωτογραφίες διέρρευσαν στο διαδίκτυο μέσα στο Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τη διάσημη τραγουδίστρια είχαν ληφθεί κατά τη φωτογράφισή της για το περιοδικό GQ. Η ίδια υποστήριξε πως δεν υπάρχει κανείς λόγος για να αποθηκεύονται οι φωτογραφίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ενώ εξέφρασε «έκπληξη και θυμό» για το ότι οι φωτογραφίες αυτές δεν διαγράφηκαν αμέσως μετά την επιλογή των τελικών λήψεων.

Iggy Azalea releases statement following the deactivation of her social media accounts after GQ photoshoot topless outtakes leaked.



She states that a lot of women have done this topless shoot but it never gets released and she will keep her accounts deactivated for now. pic.twitter.com/NfEmjw7TJ0