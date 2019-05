Αυτή τη φορά η εμφάνιση της Μαντόνα στη Eurovision συζητήθηκε κυρίως για τις φωνητικές της επιδόσεις και την παρέμβασή της με τις σημαίες, αλλά το λουκ της, που επίσης απασχόλησε είναι αποτέλεσμα ενός νεαρού Έλληνα καλλιτέχνη και μιας Τουρκάλας.

Oι δύο νεαροί σχεδιαστές συνεργάστηκαν με τον Jean Paul Gaultier για το outfit της Μαντόνα καθώς ο γάλλος μετρ σχεδίασε το κοστούμι που φορούσε η σταρ μέσα από την μαύρη κεντημένη κάπα της.

Ο Gregory Kara (Γρηγόρης Καραβάς) και η Dilara Fintikoglou από την Τουρκία σχεδίασαν δύο από τα βασικότερα στοιχεία της εμφάνισης της Μαντόνα: το eye patch που κάλυπτε το μάτι της και την στολισμένη κάπα με την οποία εμφανίστηκε για να τραγουδήσει το Like a Prayer.

Tα eye patches που πλέον έχουν γίνει αναπόσπαστο αξεσουάρ της Madame X, της νέας περσόνας που ενσαρκώνει η Μαντόνα είναι σχέδιο του Γρηγόρη Καραβά, αλλιώς Gregory Kara, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και πλέον εργάζεται στο Λονδίνο ως εικαστικός και σχεδιαστής εκκεντρικών αξεσουάρ.

Ο Γρηγόρης Καραβάς έφυγε πριν από 9 χρόνια για το Λονδίνο και στο παρελθόν έχει δώσει αξεσουάρ του σε πολλές διάσημες κυρίες της μουσικής όπως η Lady Gaga, η Nicki Minaj και η Κaty Perry.

Ωστόσο όταν η ομάδα της Μαντόνα του ανέθεσε να να δημιουργήσει το eyepatch της έγινε διεθνώς γνωστός. «Αισθάνομαι φανταστικά! Πάντα θαυμάζω τις δυνατές γυναίκες, και η Μαντόνα είναι μία από τις ισχυρότερες», λέει σε συνέντευξή του για τη συνεργασία με το ποπ ίνδαλμα. «Παράλληλα με όσα έχει κάνει στη μόδα και στη μουσική βιομηχανία, είναι υπέρμαχος της ισότητας και της ελευθερίας της έκφρασης. Είναι τεράστια ευχαρίστηση να βλέπω τις δημιουργίες μου σε έναν τέτοιο μύθο», λέει ο Γρηγόρης Καραβάς στο περιοδικό Love.

«Δημιούργησα τρία καλύμματα ματιών. Αποφάσισα να δημιουργήσω ένα με κώνο, εμπνευσμένο από το περίφημο κωνικό κορσέ του Jean Paul Gaultier που φόρεσε κάποτε η Μαντόνα. Έχω σχεδιάσει μερικά αξεσουάρ και headpieces που ενσωματώνουν υλικά όπως μέταλλο, κρύσταλλο, πλαστικό, δέρμα κλπ. Τα πρώτα μου κομμάτια ήταν σχεδιασμένα από τις δυναμικές γυναίκες όπως οι Αμαζόνες. Καθώς είμαι από την Ελλάδα, εμπνέομαι και από τον πολιτισμό μου», λέει ο σχεδιαστής.

H Τουρκάλα που δημιούργησε την κάπα της Μαντόνα

Ονομάζεται Dilara Findikoglu, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και πλέον ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Είναι η νεαρή desginer που σχεδίασε την κάπα με την οποία εμφανίστηκε η Μαντόνα όταν ξεκίνησε να τραγουδά στον τελικό της Eurovision. Εκτός από την κάπα, η Dilara Findikoglu σχεδίασε και τον κορσέ - πανοπλία που φόρεσε η Μαντόνα όταν έκανε την πρώτη εμφάνισή της δίπλα στον παρουσιαστή της βραδιάς Assi Azar, ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους πριν τραγουδήσει.

"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3