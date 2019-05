Η Κέιτ Μίντλετον σχεδίασε έναν κήπο για το Chelsea Flower Show το Παλάτι του Κένσιγκτον έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την βόλτα της εκεί μαζί με τον πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους.

Στις φωτογραφίες, φαίνεται ο 5 ετών πρίγκιπας Τζορτζ, η 4 ετών πριγκίπισσα Σάρλοτ αλλά και ο ενός έτους πρίγκιπας Λούι να παίζουν χαρούμενοι τρέχοντας ξυπόλητοι στον κήπο, ανάμεσα στα δέντρα και τα ρυάκια, συνοδεία των γονιών τους.

"I hope that this woodland that we have created here really inspires families, kids and communities to get outside, enjoy nature and the outdoors and spend quality time together." — The Duchess of Cambridge on the #RHSChelsea Back to Nature Garden pic.twitter.com/286B9TOPGA