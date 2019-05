Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε το όνομα που θα δώσει στο γιο της, το μωρό που έφερε στον κόσμο η παρένθετη μητέρα την περασμένη εβδομάδα και οι αντιδράσεις είναι για ακόμη μια φορά ανάμεικτες. Ο μικρός ονομάστηκε Psalm West (ψαλμός).

Η παράδοση με τα περίεργα ονόματα των παιδιών της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ συνεχίζεται καθώς μετά τα North, Saint, και Chicago, το Psalm είναι μια ακόμη ανορθόδοξη επιλογή.

«Psalm West» έγραψε στο Twitter η ριάλιτι σταρ δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του νεογέννητου.

Η έμπνευση από τη θρησκεία και την εκκλησία για το όνομα εκτιμάται πως έρχεται από την κυριακάτικη λειτουργία του Κάνιε στο Coachella και στο γκόσπελ, γράφει το CNN.

Εκτιμάται επίσης πως το όνομα έχει να κάνει με Το βιβλίο των Ψαλμών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και πάλι κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πώς προέκυψε το όνομα του παιδιού. Οι φανς είναι πάντως διχασμένοι με την επιλογή και τα σχόλια είναι πολλά όπως και το τρολάρισμα.

Kim coming up with Psalm West... pic.twitter.com/NN7pWqyY2I

Everybody talking about Psalm West on my timeline. pic.twitter.com/7Za4NTwssO