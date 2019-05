Μέρες μετά την έκκληση προς τη βιομηχανία κινηματογράφου να μποϊκοτάρει την Τζόρτζια λόγω του νομοσχεδίου για την απαγόρευση των αμβλώσεων, η ηθοποιός Αλίσα Μιλάνο καλεί σε αποχή από το σεξ, τα αμερικανικά μίντια την χαρακτηρίζουν σύγχρονη Λυσιστράτη και η πρότασή της διχάζει.

Η γνωστή ηθοποιός καλεί όλες τις γυναίκες σε σεξουαλική απεργία. «Τα αναπαραγωγικά μας δικαιώματα διαγράφονται», γράφει στο Twitter η Αλίσα Μιλάνο. «Μέχρι να έρθει η ώρα που οι γυναίκες θα έχουν το νόμιμο έλεγχο στα σώματά τους, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μια εγκυμοσύνη. Να μην κάνουμε σεξ μέχρι να αποκτήσουμε πίσω την σωματική αυτονομία μας. Καλώ σε #SexStrike», πρόσθεσε.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg