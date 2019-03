Οι μεγάλες επιτυχίες της Britney Spears περιλαμβάνονται σε ένα μιούζικαλ το οποίο πρόκειται να ανέβει στο Μπρόντγουεϊ και το οποίο εστιάζει στο «φεμινιστικό του μήνυμα».

Ο τίτλος του μιούζικαλ είναι Once Upon A One More Time και θέμα του είναι τα όσα συμβαίνουν σε μία λέσχη βιβλίου με μέλη παραμυθένιες πριγκίπισσες.

Τα μέλη της λέσχης νιώθουν τη ζωή τους να αλλάζει όταν διαβάζουν το βιβλίο «Το Γυναικείο Μυστήριο», της Αμερικανίδας φεμινίστριας Betty Friedan (ένα από τα γνωστότερα φεμινιστικά βιβλία).

Αμφισβητούν πλέον αν το νόημα της ζωής είναι απλά παντρευτούν τον «πρίγκιπα του παραμυθιού.

Ο σεναριογράφος του μιούζικαλ περιέγραψε το έργο σαν «η Σταχτοπούτα σε υπαρξιακή κρίση. Αυτές οι γυναίκες είναι απομονωμένες σε έναν κλειστό κόσμος και ξαφνικά αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με μοντέρνες ιδέες, το δεύτερο και το τρίτο κύμα φεμινισμού.»

Στο μιούζικαλ ακούγονται συνολικά 23 τραγούδια της Britney Spears με τα πιο γνωστά να είναι τα Baby One More Time, Oops! I Did It Again και Toxic.

Η ίδια δήλωσε «ενθουσιασμένη που τα τραγούδια μου θα είναι μέρος ενός μιούζικαλ». Το έργο θα κάνει πρεμιέρα στο Σικάγο μέσα στη χρονιά και θα παιχτεί στο Μπρόντγουεϊ το 2020.