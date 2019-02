Ο ράπερ Cadet σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα πηγαίνοντας σε μια συναυλία στο Στράτφορντσαιρ και ενώ ήταν επιβάτης σε ταξί.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η οικογένειά του μέσω του επίσημου λογαριασμού του ράπερ στο Instagram.

«Η οικογένεια του Blaine Cameron Johnson, αλλιώς γνωστού και ως Cadet (Underrated Legend) θα θέλαμε να μοιραστούμε το θλιβερό νέο πως τις πρωινές ώρες της 9ης Φεβρουαρίου πέθανε ενώ επέβαινε σε ταξί, πηγαίνοντας σε συναυλία. Αυτή τη στιγμή εμείς, η οικογένειά του, εκτιμούμε την ανυπομονησία σας και θα μοιραστούμε μαζί σας οποιαδήποτε πληροφορία, όταν και όπως μπορούμε. Ευχαριστούμε προκαταβολικά προκαταβολικά για τη συμπαράστασή σας», αναφέρει το μήνυμα.

Ο μάνατζερ του Cadet είπε πως ο 28χρονος ήταν επιβάτης σε ταξί, που κατευθυνόταν προς το Keele University όπου θα έδινε παράσταση.

Η είδηση μεταδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας θλίψη στους θαυμαστές του.

My life will never be the same again. I love you and will forever miss you. I cant believe it. I am heartbroken. Rest in peace cuz. You finally started getting the recognition you deserved. Im so proud of you. My left lung. Im devestated and broken right now 😪💔 pic.twitter.com/125pWPMzO1