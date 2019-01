Ο Άστον Κούτσερ είπε πως θέλει να έρθει σε επαφή «με αληθινούς ανθρώπους» με τους οποίους να μοιράζεται τα νέα της ζωής του και για να το κάνει αποφάσισε να δημοσιεύσει στο Twitter τον αριθμό τηλεφώνου του.

Ο γνωστός ηθοποιός, που μετρά περισσότερους από 18 εκατομμύρια followers, δημοσίευσε χθες ένα μήνυμα στον λογαριασμό του, που μεταξύ άλλων έγραφε: «Μου έλειψε η πραγματική επαφή με αληθινούς ανθρώπους. Από εδώ και πέρα μπορείτε απλώς να μου στέλνετε μήνυμα. Δεν θα μπορώ να απαντάω σε όλους αλλά τουλάχιστον ας είμαστε αληθινοί μεταξύ μας».

Όπως ήταν φυσικό, το μήνυμα έφερε έναν καταιγισμό μηνυμάτων από θαυμαστές που έστειλαν στον ηθοποιό, για να λάβουν λίγο αργότερα προς απογοήτευσή τους μια αυτοματοποιημένη απάντηση.

«Γεια, είμαι ο Άστον. Αυτό είναι ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα για να σε ενημερώσω πως έλαβα το δικό σου, όλα τα υπόλοιπα θα προέρχονται από εμένα», έγραφε το μήνυμα.

Κάποιος άλλος χρήστης έλαβε κάτι διαφορετικό. «Εντάξει, οπωσδήποτε δεν θα μπορώ να απαντάω σε καθεμιά από τις ερωτήσεις σου. Αλλά χαίρομαι που σε άκουσα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο πλατό του The Ranch. Σύντομα θα σου στείλω νέα. Πέρνα όσο καλύτερα μπορείς!».

Μετά τον βομβαρδισμό μηνυμάτων, ο ηθοποιός διέγραψε το αρχικό μήνυμα με τον αριθμό του, εξηγώντας σε νέο ποστ πως «τα μηνύματα είναι ένα εύθραυστο τέρας».

I will repost soon... sms is a fragile beast