Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πατέρα του που προσφέρθηκε να συνοδεύσει την Μέγκαν Μαρκλ στην εκκλησία την ημέρα του γάμου τους, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από την κίνηση.

Λίγες ημέρες πριν τον γάμο, ανακοινώθηκε από το Παλάτι πως ο πατέρας της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ, δεν θα μπορέσει να παραστεί και να την συνοδεύσει, επειδή είχε ένα πρόβλημα στην καρδιά. Τότε ζητήθηκε από τον πρίγκιπα Κάρολο να την συνοδεύσει αυτός, κάτι που σύμφωνα με όσα λέει ο πρίγκιπας Χάρι, ο πατέρας του δέχθηκε με μεγάλη χαρά.

Σύμφωνα με το νέο ντοκιμαντέρ «Prince, Son and Heir: Charles at 70» του BBC One, ο πρίγκιπας Κάρολος αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση του γιου του, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό.

«Του το ζήτησα και νομίζω πως το περίμενε κιόλας, αμέσως είπε, "Ναι, φυσικά, θα κάνω ό,τιδήποτε χρειάζεται η Μέγκαν κι είμαι εδώ για να σε στηρίξω», αποκαλύπτει στο ντοκιμαντέρ ο πρίγκιπας Χάρι. «Για εκείνος ήταν μια φανταστική ευκαιρία να βγει μπροστά και να παρέχει αυτή την υποστήριξη. Είναι ο πατέρας μας οπότε εννοείται πως θα είναι εκεί για εμάς», προσθέτει.

Σε κάποια στιγμή του γάμου, ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται να λέει ψιθυριστά «Ευχαριστώ» στον πατέρα του. «Επειδή είναι ο πατέρας μου δεν σημαίνει πως απλώς συμπεριφερόμουν τύπου, "Εντάξει, αυτό ήταν, αναλαμβάνω εγώ από εδώ και πέρα"», εξηγεί σχετικά ο Χάρι.