Ο άγγελος της Victoria's Secret, Σάρα Σαμπάιο, αποκάλυψε το πρόβλημα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει και που την επηρεάζει στην καθημερινή της ζωή. Πάσχει από τριχοτιλλομανία, μία κατάσταση κατά την οποία σου έρχεται η επιθυμία να τραβήξεις και να κόψεις τις τρίχες από τα μαλλιά σου, τις βλεφαρίδες, τα φρύδια κ.α.

Στις 20 Ιουλίου, η Σαμπάιο ζήτησε από τους ακόλουθούς της στο Instagram να της κάνουν ερωτήσεις στα Insta Stories, καθώς ήταν «κολλημένη στην κίνηση». Ένας από αυτούς, ρώτησε το 27χρονο μοντέλο για τα φρύδια της και εκείνη απάντησε: «Προσπαθώ να μην τα ακουμπάω αλλά δυστυχώς πάσχω από τριχοτιλλομανία και τα βγάζω! Έχω πολλά κενά σε αυτά και απλά χρησιμοποιώ ένα μολύβι για να τα γεμίζω!».

Αφού έλαβε μηνύματα από θαυμαστές που υποφέρουν από την ίδια διαταραχή, η Σαμπάιο αποφάσισε να αναρτήσει ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram Stories για την εμπειρία της με την τριχοτιλλομανία.

«Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι αυτή η πάθηση, η τριχοτιλλομανία είναι μια παρορμητική διαταραχή ελέγχου που χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια ορμή να τραβάς τα μαλλιά σου», έγραψε

Sara shared her story about having trichotillomania and spread a really kind message ♥️ pic.twitter.com/N9poDlGWCD