Τζένιφερ Άνιστον: Εμφάνιση- έκπληξη στα Daytime Emmy για να τιμήσει τον πατέρα της

Η Τζένιφερ Άνιστον επιφύλαξε μία έκπληξη στον πατέρα της, Τζον και εμφανίστηκε μέσω βίντεο στη βραδιά απονομής των Daytime Emmy.

Μίλησε για τα επιτεύγματά του και την ιστορική του καριέρα στην τηλεόραση, λέγοντας πόσο του αξίζει το βραβείο για την συνολική του προσφορά.

Ο πατέρας της, Τζον Άνιστον έλαβε το Lifetime Achievement Award 2022.

Ο Τζον Άνιστον για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες έπαιζε τον ρόλο του Victor Kiriakis στο Days of Our Lives.

Η συμπρωταγωνίστρια του, Σούζαν Ρότζερς, εμφανίστηκε στη σκηνή πριν παραδώσει τη σκυτάλη στην Τζένιφερ, η οποία παραβρέθηκε μέσω βίντεο.

«Αυτή είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα», είπε. «Είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να αποτίσω φόρο τιμής σε ένα αληθινό είδωλο στον κόσμο της τηλεόρασης, αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία να αναγνωρίσω τα δια βίου επιτεύγματα ενός σπουδαίου και αξιοσέβαστου ηθοποιού, που τυχαίνει να είναι και ο μπαμπάς μου» είπε η Άνιστον.

«Για πάνω από 30 χρόνια, με την αφοσίωσή του σε αυτή την σειρά έχει κερδίσει σεβασμό και θαυμασμό από τους συναδέλφους του ηθοποιούς, βαθιές φιλίες και ενθουσιάζει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Η καριέρα του είναι κυριολεκτικά ο ορισμός του επιτεύγματος ζωής».

Ακολούθησε ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την καριέρα του και στην συνέχεια το βραβείο παρέλαβε η συμπρωταγωνίστριά του καθώς ο Τζον Άνιστον δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στα βραβεία.

