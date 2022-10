Succession: Δείτε το teaser τρέιλερ της σεζόν 4- «Η συμμαχία των αδελφών Ρόι βάζει στόχο τον Μπράιν Κοξ»

Ο Λόγκαν Ρόι (Μπράιαν Κοξ) μπορεί να είναι κολοσσός των μίντια, αλλά τα παιδιά του είναι έτοιμα να συμμαχήσουν και να τον κοιτάξουν κατάματα.

Το teaser τρέιλερ για την 4η σεζόν του «Succession» δείχνει τα αδέλφια Ρόι, που υποδύονται οι Κιέραν Κάλκιν, Τζέρεμι Στρονγκ, Άλαν Ρακ και Σάρα Σνουκ, να ενώνουν τις εταιρικές δυνάμεις τους για να αναλάβουν τον όμιλο Waystar Royco. Πρόκειται για μια «επαναστατική συμμαχία», όπως λέει ο Ρακ στο τρέιλερ.

Το μόνο πρόβλημα -εκτός από το σαιξπηρικό πραξικόπημα, όπως σχολιάζει το IndieWire- η Σιβ (Σνουκ) πρέπει να έρθει αντιμέτωπη με τον σύζυγό της Τομ (Μάθιου Μακφάντιεν) για το γεγονός ότι τάχθηκε στο πλευρό του Λόγκαν. Τα πρώτα πλάνα για τη νέα σεζόν της βραβευμένης με Emmy σειράς του HBO έδειχναν τον Κοξ ως Λόγκαν να δηλώνει ότι η Waystar Royco «σκοτώνει την αντιπολίτευση». Τι προμηνύει αυτό για τα παιδιά του που είναι αντίπαλοι;

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες της πλοκής, σύμφωνα με την επίσημη περίληψη της 4ης σεζόν, η πώληση του ομίλου Waystar Royco στον οραματιστή της τεχνολογίας Λούκας Μάτσον (Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ) πλησιάζει όλο και περισσότερο. Η προοπτική της πώλησης προκαλεί υπαρξιακές ανησυχίες και οικογενειακά στρατόπεδα μεταξύ των Ρόις, καθώς αναμένουν πώς θα είναι η ζωή τους όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ακολουθεί ένας αγώνας για την εξουσία, καθώς η οικογένεια ζυγίζει ένα μέλλον όπου το πολιτιστικό και πολιτικό της βάρος περιορίζεται σημαντικά.

Εκτός από τον guest star Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, το HBO επιβεβαίωσε ότι οι Νταγκμάρα Ντόμιντσικ, Άριαν Μόαγεντ, Τζουλιάνα Κάνφιλντ, Άναμπελ Ντέξτερ-Τζόουνς, Τζάστιν Κερκ, Στίβεν Ρουτ, Χόουπ Ντέιβις και Τσέρι Τζόουνς θα επιστρέψουν στην επόμενη σεζόν.

Η παραγωγή της 4ης σεζόν φτάνει ως την Νορβηγία για να καταγράψει τη γενέτειρα του Λούκας, καθώς η συμφωνία εξαγοράς της Waystar Royco πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, ενώ η σειρά θα μπορούσε να προμηνύει το φινάλε της 5ης σεζόν. «Δεν θέλουμε να παραταθεί όπως το "Billions"», δήλωσε ο Κοξ νωρίτερα φέτος.

Η 4η σεζόν του «Succession» θα κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 2023 στο HBO.

Δείτε το teaser τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε:

First teaser for ‘SUCCESSION’ Season 4.



The series releases in Spring 2023 on HBO. pic.twitter.com/dDqwXpTNz8