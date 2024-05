Στο «σφυρί» για 5,25 εκατομμύρια δολάρια η έπαυλη του «Home Alone»

Πωλείται για 5,25 εκατομμύρια δολάρια, το σπίτι της οικογένειας ΜακΚάλιστερ από τη θρυλική ταινία «Home Alone».

Το σπίτι όπου γνωρίσαμε όλοι από την ταινία «Home Alone», χτίστηκε το 1921 στην πόλη Γουϊνέτκα του Ιλινόις. Όπως αναφέρεται μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που πωλείται από το 2012 όταν οι σημερινοί ιδιοκτήτες το αγόρασαν για 1,58 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Zillow, οι ιδιοκτήτες ανακαίνισαν και επέκτειναν το σπίτι το 2018 «δίνοντας τη μέγιστη προσοχή στη διατήρηση των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και της ακεραιότητας των πιο αξιομνημόνευτων και αναγνωρίσιμων χώρων του σπιτιού». Το μπροστινό μέρος της έπαυλης με τα χαρακτηριστικά κόκκινα τούβλα έχει διατηρηθεί όπως ήταν στην ταινία του 1990.

Διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, έξι μπάνια, δύο σαλόνια, τραπεζαρία, μια τεράστια κουζίνα, αίθουσα κινηματογράφου, γυμναστήριο, βεράντα με τζάκι και ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Σημειώνεται πως ο σκηνοθέτης της ταινίας Κρις Κολόμπους, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι επέλεξε το συγκεκριμένο ακίνητο επειδή «αν είσαι παιδί έχει πλάκα να μένεις μόνος σου».

