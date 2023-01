South Park: Κυκλοφόρησε το teaser τρέιλερ της 26ης σεζόν

Οι δημιουργοί το South Park κυκλοφόρησαν ένα teaser τρέιλερ για την πρεμιέρα της 26ης σεζόν τον επόμενο μήνα.

Την προηγούμενη σεζόν, που προβλήθηκε μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2022, ακολούθησε μία ειδική προβολή με δύο special επεισόδια, The Streaming Wars.

Το teaser διάρκειας 15 δευτερολέπτων ξεκινά με ήρεμα πλάνα από αγελάδες που βόσκουν και θέα στην πόλη, πριν εντοπίσουν τον Butters.

Στο βίντεο εμφανίζεται και η λεζάντα «Δεν υπάρχει μέρος σαν αυτό» επιβεβαιώνοντας στο τέλος την επιστροφή της σειράς τον Φεβρουάριο του 2023.

Σημειώνεται δε, ότι στις 20 Δεκεμβρίου, αποκαλύφθηκε ότι οι δημιουργοί του South Park, Matt Stone και Trey Parker εξασφάλισαν επένδυση ύψους 20 εκατ. δολαρίων για την AI startup Deep Voodoo, που θα ασχολείται με θέματα ψυχαγωγίας.

Μέχρι πρότινος οι δημιουργοί ήταν αποκλειστικοί χρηματοδότες της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής τους, Park County, όπως μετέδωσε το Variety.

Οι δημιουργοί σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τη νέα χρηματοδότηση για να εντείνουν τις δραστηριότητές τους στον κόσμο της τεχνολογίας.

Τον Αύγουστο δε, είχε κυκλοφορήσει και η είδηση ότι είχαν στα σκαριά μία fake ταινία για τον Ντόναλντ Τραμπ.

The all-new South Park Season 26 will premiere in February on Comedy Central. pic.twitter.com/WXMpdxwgYu