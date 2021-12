Ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν έδωσε την πρώτη του συνέντευξη, μετά την τραγωδία που συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», τον Οκτώβριο.

Ο ηθοποιός κάθισε στο στούντιο του ABC απέναντι από τον Τζορτζ Στεφανόπουλο, ο οποίος χαρακτήρισε την συζήτηση διάρκειας μίας ώρας και 20 λεπτών ως «ωμή» και «έντονη».

«Έχω κάνει χιλιάδες συνεντεύξεις τα τελευταία είκοσι χρόνια στο ABC», είπε ο Στεφανόπουλος κατά τη διάρκεια του GMA σήμερα το πρωί. «Αυτό ήταν το πιο έντονο που έχω βιώσει ποτέ».

«Τόσο ωμά. Όπως μπορείτε να φανταστείτε είναι συντετριμμένος, αλλά ήταν επίσης πολύ ειλικρινής, ήταν πολύ πρόθυμος. Απάντησε σε κάθε ερώτηση, μίλησε για τη Χαλίνα Χάτσινς, μίλησε και για συνάντηση με την οικογένειά της» είπε ο δημοσιογράφος.

«Αφηγήθηκε λεπτομερώς τι συνέβη στο πλατό εκείνη την ημέρα και πρέπει να σας πω ότι ήμουν έκπληκτος σε πολλά σημεία κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης» πρόσθεσε.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο το απόγευμα στο ABC και στο Hulu.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μπάλντουιν μιλά για το περιστατικό on camera, μετά την σύντομη απόπειρά του να αποφύγει τους παπαράτσι, λίγο μετά το δυστύχημα, από το να ακολουθούν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος την Χάτσινς ενώ έκανε πρόβα με το όπλο, που κανονικά θα έπρεπε να έχει άσφαιρα, για τα γυρίσματα της ταινίας «Rust» στο Νέο Μεξικό τον Οκτώβριο.

Ο Μπάλντουιν πήρε το όπλο από τον βοηθό σκηνοθέτη Ντέιβ Χολς, στον οποίο το είχε προηγουμένως δώσει η Χάνα Γκουτιέρες Ριντ, η 24χρονη οπλοποιός, υπεύθυνη των props στο σετ της ταινίας. Ο Χολς φέρεται να είπε στον Μπάλντουιν ότι το όπλο ήταν έτοιμο για το γύρισμα.

Καθώς ο ηθοποιός όμως έκανε πρόβα, μια σφαίρα τραυμάτισε ελαφρά τον σκηνοθέτη Joel Souza και σκότωσε την διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε ερευνά τον πυροβολισμό για να προσδιορίσει πώς και γιατί υπήρχαν πραγματικές σφαίρες στο όπλο.

