Netflix: Κυκλοφόρησε η νέα spin - off σειρά του La Casa de Papel, «Berlin»

Kυκλοφόρησε στο Netflix, η νέα spin-off σειρά του La Casa de Papel, Berlin, βασισμένη σε έναν από τους βασικούς χαρακτήρες.

Ο Pedro Alonso, ένας από τους πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς, βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο καθώς είναι ο βασικός ήρωας. Η νέα σειρά του Netflix, Berlin αφηγείται τη ζωή του πριν συμμετάσχει στη ληστεία της τράπεζας της Μαδρίτης. Ληστείες και ιστορίες αγάπης βρίσκονται ανάμεσα σε όλα όσα περιλαμβάνει η ιστορία του Berlin.

Η νέα σειρά του Netflix «Berlin», έχει συνολικά οκτώ επεισόδια με διάρκεια από 42 έως και 60 λεπτά, το καθένα. Στην περιγραφή της σειράς αναφέρεται πως «Στις ένδοξες μέρες του, ο Berlin και μια δαιμόνια συμμορία βρίσκονται στο Παρίσι για ένα από τα μεγαλύτερα σχέδιά του: να κλέψουν κοσμήματα αξίας 44 εκατομμυρίων ευρώ».

H πλοκή της νέας σειράς του Netflix «Berlin»

Η spin-off σειρά είναι prequel του La Casa de Papel και εξερευνά τη «χρυσή εποχή» του Berlin, καθώς επιχειρεί μια από τις πιο εντυπωσιακές ληστείες του. Ο Berlin ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της σειράς.



Το cast πλαισιώνουν οι Michelle Jenner (Isabel) στο ρόλο της «Keila» που είναι ειδική στους υπολογιστές, Tristan Ulloa (Farina) ως το δεξί χέρι του Berlin και φιλάνθρωπο καθηγητή «Damian», Begona Vargas (Welcome to Eden) ως ασταθής «Cameron», Julio Pena Fernandez (Through My Window) ως ο αφοσιωμένος «Roi» και Joel Sanchez ως ο «Bruce», ένας άνθρωπος που παθιάζεται με τη δράση.