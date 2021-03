Ανακοινώθηκε πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα σεζόν της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς La Casa de Papel του Netflix.

Σύμφωνα με τον δημιουργό της σειράς, Άλεξ Πίνα, ο πέμπτος και τελευταίος κύκλος θα κυκλοφορήσει στο Netflix μετά τον Σεπτέμβριο.

Όπως αναφέρει ο Πίνα στο μήνυμά του, «περάσαμε σχεδόν ένα χρόνο αναλογιζόμενοι πώς θα διαλύσουμε τη συμμορία. Πώς θα βάλουμε τον “Καθηγητή” στα σχοινιά. Πώς θα οδηγηθούμε σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις για πολλούς χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα είναι το πέμπτο μέρος του “La Casa De Papel”», έγραψε, προσθέτοντας: «Ο πόλεμος φτάνει στα πιο ακραία και άγρια επίπεδα και πρόκειται για την πιο επική και συναρπαστική σεζόν».

Ο τελευταίος κύκλος του La Casa de Papel αναμένεται ότι θα έχει συνολικά δέκα επεισόδια, δύο επεισόδια περισσότερα από τους προηγούμενους κύκλους.

THE HEIST COMES TO AN END



PART 5. pic.twitter.com/QOgJgzsqff