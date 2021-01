Η Λίζα Κούντροου είπε πως έχει ήδη γυρίσει μια σκηνή από το πολυαναμενόμενο reunion των Friends, που φέρνει ξανά κοντά τους αγαπημένους πρωταγωνιστές και αναβλήθηκε για τον Μάρτιο του 2021 λόγω πανδημίας.

Το ειδικό επεισόδιο, που θα προβληθεί στο HBO Max, επρόκειτο να γυριστεί αρχικά τον περασμένο Μάρτιο, αναβλήθηκε για τον Αύγουστο και ο Μάθιου Πέρι επιβεβαίωσε αργότερα την τελευταία καθυστέρηση.

Σύμφωνα με την Λίζα Κούντροου, που στη σειρά υποδύεται την Φοίβη Μπουφέ, το reunion θα γίνει «οπωσδήποτε». Μιλώντας στο podcast «Literally!» του Rob Lowe, είπε πως το σόου θα ξεκινήσει γυρίσματα «στις αρχές της άνοιξης», προσθέτοντας πως η ίδια έχει ήδη γυρίσει κάτι, «οπότε σίγουρα θα το κάνουμε».

«Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αφήγησης κι έτσι έχουμε ήδη γυρίσει κάποια από αυτά. Οπότε θεωρώ σίγουρο ότι το reunion θα συμβεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης αποκάλυψε πως σκηνές από το επεισόδιο θα γυριστούν «σε ένα δωμάτιο καφετέριας» και άλλα σκηνικά «που δεν έχουμε βρεθεί».

«Είναι περισσότερο ότι όλοι μας θα βρεθούμε ξανά μαζί πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά και δεν έχει συμβεί ποτέ μπροστά σε άλλους, από 2004 όταν σταματήσαμε», εξήγησε.

Η Λίζα Κούντροου μίλησε επίσης για την περίοδο που ήταν έγκυος στα γυρίσματα. Στην τέταρτη σεζόν, η Φοίβη κλήθηκε να γίνει παρένθετη μητέρα για τον ετεροθαλή αδερφό της, και τότε η ίδια ήταν όντως έγκυος, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο της, Τζούλιαν, τον Μάιο του 1998.

Όπως εξήγησε, απέφευγε να φέρνει τον Τζούλιαν στο πλατό επειδή γνώριζε πως δεν θα μπορούσε να τον φροντίσει όπως ήθελε, λόγω των αυξημένων τότε απαιτήσεων στα γυρίσματα, αλλά κι επειδή δεν ήθελε ο γιος της να την δει σε έναν άλλο ρόλο από αυτόν την μητέρας του.

«Εντάξει μια γρήγορη επίσκεψη αλλά όχι όλη τη μέρα με τη μαμά. Επίσης δεν ήθελα να με ζήσει όχι ως μαμά επειδή η Φοίβη δεν είναι μητέρα του. Η Φοίβη δεν έχει παιδιά», είπε η ηθοποιός, σημειώνοντας ότι όταν έφερνε τον Τζούλιαν στο πλατό, εκείνος έτρεχε στην αγκαλιά της Τζένιφερ Άνιστον.

«Όταν έβλεπε την Τζένιφερ, σκαρφάλωνε αμέσως στην αγκαλιά της. Τύπου, εντάξει, προτιμάς εκείνη. Πολλοί την προτιμούν. Μια χαρά. Είναι αξιαγάπητη», είπε. «Ως αποτέλεσμα, όταν ήμουν σπίτι και βλέπαμε κάτι και έδειχνε την Τζένιφερ, ο Τζούλιαν έλεγε, "Μαμά;" Και του απαντούσα: "Όχι, αυτό είναι διαφορετικό άτομο. Δεν το βλέπεις;», πρόσθεσε.

Στο παρελθόν η Λίζα Κούντροου έχει αποκαλύψει πως υπάρχει ένα επεισόδιο που ξεχωρίζει περισσότερο και είναι το «The One With the Halloween Party» με τον Σον Πεν, που προβλήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2001.

«Το πάρτι Halloween με τον Σον Πεν. Για πόλλούς λόγους. Κυρίως επειδή ήταν το πρώτο επεισόδιο που γυρίσαμε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Και όλη την εβδομάδα, ενώ οδηγούσα στο Λος Άντζελες, ο κόσμος με σταματούσε, με κοιτούσε θλιμμένα και με ευχαριστούσε που τους έκανα να γελάσουν», είχε πει σε ερώτηση στο Reddit.

Στο ειδικό επεισόδιο των Friends επιστρέφουν όλοι οι παλιοί πρωταγωνιστές- Τζένιφερ Άνιστον, Λίζα Κούντροου, Κόρτνεϊ Κοξ, Μάθιου Πέρι, Ματ ΛεΜπλανκ και Ντέιβιντ Σουίμερ στους ρόλους των Ρέιτσελ, Φοίβη, Μόνικα, Τσάντλερ, Τζόι και Ρος αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, οι ηθοποιοί πρόκειται να κερδίσουν διπλάσια αμοιβή για το reunion, μεταξύ 2.5-3 εκατομμυρίων δολαρίων.

