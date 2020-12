Η αμερικανική παιδική εκπομπή Sesame Street δημιούργησε δύο νέους χαρακτήρες, προκειμένου να βοηθήσει στην παροχή πρώιμης εκπαίδευσης σε παιδιά Ροχίνγκια, που ζουν στο μεγαλύτερο στρατόπεδο προσφύγων στον κόσμο.

Η Noor και ο Aziz είναι δύο εξάχρονα δίδυμα, που θα εμφανιστούν σε μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για παιδιά που ζουν στο Cox's Bazar του Μπαγκλαντές.

Από το 2017, περισσότεροι από 700.000 Μουσουλμάνοι Ροχίνγκια έχουν εγκαταλείψει με βάναυσο τρόπο τη γειτονική Μιανμάρ. Οι μισοί από αυτούς στο κατάλυμα συγκέντρωσης είναι παιδιά.



Οι υπηρεσίες βοήθειας έχουν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο αύξησης των παιδικών γάμων αλλά και της εμπορίας παιδιών στο προσφυγικό στρατόπεδο, καθώς η πανδημία ανάγκασε να μειωθούν σημαντικές υπηρεσίες.

Οι Noor και Aziz, μαζί με πιο γνωστούς χαρακτήρες του Sesame Street, όπως το Elmo, θα εμφανιστούν σε μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο που θα καλύπτουν θέματα, όπως τα μαθηματικά και η επιστήμη, καθώς και θέματα γύρω από την κοινωνική και συναισθηματική ευεξία.

«Αυτά είναι δύο πολύ ξεχωριστά Seasame Muppets. Για τα περισσότερα παιδιά των Ροχίνγκια, η Noor και ο Aziz θα είναι οι πρώτοι χαρακτήρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μοιάζουν και ακούγονται σαν αυτά», εξήγησε η Sherrie Westin του μη κερδοσκοπικού βραχίονα της εκπομπής, Sesame Workshop.

«Με την πλούσια κουλτούρα των Ροχίνγκια και ενημερωμένη από στοιχεία εκτεταμένης έρευνας αλλά και συμβολές από τις οικογένειες των Ροχίνγκια, η Noor και ο Aziz θα φέρουν τη δύναμη της παιχνιδιάρικης μάθησης στις οικογένειες αυτές, σε μια εποχή που αυτό είναι πιο αναγκαίο από ποτέ.»

Οι Ροχίνγκια, μια κυρίως μουσουλμανική μειονότητα, έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο διωκόμενες κοινότητες στον κόσμο.

Τον Ιανουάριο του 2020, το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ διέταξε τη Μιανμάρ να λάβει μέτρα για την προστασία των μελών της κοινότητας των Ροχίνγκια από τη γενοκτονία.

Τα βίντεο της γλώσσας των Ροχίνγκια στο Sesame Street έχουν σχεδιαστεί ως μέρος ενός προγράμματος «Play to Learn» που δημιουργήθηκε από μια σειρά διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης BRAC που εδρεύει στο Μπαγκλαντές και του Ιδρύματος Lego.

Meet two very special new friends, Noor and Aziz! These lovable Muppets are at the heart of our program to bring playful learning opportunities to the youngest of Rohingya refugees in Bangladesh. pic.twitter.com/Jyguyjj2nZ