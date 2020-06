Το σίκουελ του «Chicken Run» είναι γεγονός και θα προβληθεί στο Netflix για την επέτειο των 20 χρόνων από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας.

Την είδηση ανακοίνωσαν τα Aardman Animation Studios, λέγοντας πως η παραγωγή της ταινίας θα ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο.

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent.