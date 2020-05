Το γερμανικό sci-fi θρίλερ «Dark» επιστρέφει στο Netflix με το αινιγματικό teaser trailer εκτός από μια γεύση για την τρίτη και τελευταία σεζόν, να δίνει επίσης την ημερομηνία επιστροφής της σειράς.

Οι σεζόν 1 και 2 πρόσφεραν στους φανατικούς της σειράς μερικές άκρως αγωνιώδεις στιγμές, με κάποιους να συγκρίνουν την σειρά με το «Stranger Things» και πολλούς να την χαρακτηρίζουν ακόμη πιο σκοτεινή και περίεργη.

Just finished watching DARK in Netflix. And my head is spinning! If you thought understanding Nolan's Interstellar was tough. Yeah!? Try watching Dark! 😂....Hopes are high for Season 3. pic.twitter.com/B0liF2FuPa