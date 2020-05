Η θερινή κινηματογραφική (έστω και εκτός αιθούσης) σεζόν απέκτησε ξαφνικά μια υψηλού πρεστίζ προσθήκη μετά την αναγγελία «εξόδου» της νέας ταινίας του Σπάικ Λι "Da 5 Bloods" που θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Netflix στις 12 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον σκηνοθέτη στα social media, μαζί με την πρώτη δημοσίευση της επίσημης αφίσας του έργου, και προκάλεσε μια μικρή έκπληξη από τη στιγμή που η ταινία είχε προγραμματιστεί αρχικά για τα μέσα φθινοπώρου, στην κορύφωση της περιόδου ανάδειξης των ταινιών που προορίζονται για τα μεγάλα βραβεία.

Here Iz Da Teaser Poster For Da 5 BLOODS. The New Spike Lee Joint Will Drop Globally On NETFLIX-Friday June 12th. Please Check It Out. PEACE And LOVE,Spike @strongblacklead @netflixfilm pic.twitter.com/C832EkGorS