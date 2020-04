Η Disney Plus λογοκρίνει τα οπίσθια της Ντάριλ Χάνα που φαίνονται στην ταινία «Η Γοργόνα» με τον Τομ Χανκς.

Στην κλασική ταινία του 1984 «Η Γοργόνα», προτεινόμενη και για Όσκαρ σεναρίου, η πρωταγωνίστρια Ντάριλ Χάνα είναι το μυθικό πρόσωπο που βγαίνει στη στεριά και ερωτεύεται τον θνητό Τομ Χανκς.

Σε εκείνη την ταινία των 80s η Ντάριλ Χάνα, ως κλασική γοργόνα, βγαίνει από τη θάλασσα γυμνή, καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με τα μακριά ξανθά μαλλιά της. Όχι όμως τελείως.

Έτσι η Disney, που τον Φεβρουάριο απέκτησε τα δικαιώματα για το streaming της ταινίας στο Disney Plus, θεώρησε ότι το υλικό περιέχει γυμνό ακατάλληλο και αποφάσισε να αλλάξει τις σκηνές της ταινίας του Ρον Χάουαρντ.

Για όσους είδαν την ορίτζιναλ βερσιόν της ταινίας, είχε την προειδοποίηση ως κατάλληλη για ανηλίκους και σύμφωνα με την πλατφόρμα IMDB, αυτή η αξιολόγηση δόθηκε επειδή «Υπάρχουν πολλές γυμνές σκηνές σε αυτήν την ταινία, κυρίως θηλυκές, αλλά σε μία περίπτωση και αρσενικό γυμνό.

Παρόλ' αυτά η ταινία αξιολογείται ως κατάλληλη καθώς το γυμνό δεν εμπεριέχει σεξουαλικό περιεχόμενο και είναι ουσιαστικής σημασίας για την πλοκή. Όλα τα μέρη του σώματος είναι ορατά κάποια στιγμή, εκτός από ηβικές περιοχές ή τα γεννητικά όργανα, τα οποία και δεν βλέπει ποτέ το κοινό καθαρά».

Ωστόσο, 36 χρόνια μετά η Disney Plus αναθεωρεί τις σκηνές ως ακατάλληλες για την οικογένεια και με ψηφιακό τρόπο αλλάζει κλασικά καρέ μεταξύ των οποίων και εκείνο που η Γοργόνα Ντάριλ μπαίνει στη θάλασσα. Σε αυτό το σημείο μάλιστα έχουν προσθέσει πιο μακριά μαλλιά, ώστε να μην φαίνονται τα οπίσθιά της.

Το φιλμ στη νέα βερσιόν ξεκινά με την προειδοποίηση ότι «Η ταινία έχει μεταποιηθεί από την αρχική της εκδοχή. Έχει γίνει επεξεργασία στο περιεχόμενό της».

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om