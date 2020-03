Ο Τάικα Γουαϊτίτι υπέγραψε με το Netflix για τη συγγραφή, σκηνοθεσία και παραγωγή δύο σειρών κινουμένων σχεδίων βασισμένων στο βιβλίο «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας».



Η συνεργασία θα βασίζεται «στον κόσμο και τους χαρακτήρες του Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», ενώ η δεύτερη σειρά θα είναι μια «ολοκληρωτικά πρωτότυπη δουλειά» για τους Ούμπα- Λούμπα, τους μυστηριώδεις εργάτες στο εργοστάσιο του Γουίλι Γουόνκα.



Ο Γουαϊτίτι κέρδισε το Όσκαρ φέτος διασκευασμένου σεναρίου για την ταινία «Jojo Rabbit», στην οποία ήταν σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και πρωταγωνιστής. Η σειρά κινουμένων σχεδίων βασισμένη στο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ και θα «διατηρήσει την πεμπτουσία του πνεύματος της αρχικής ιστορίας, ενώ για πρώτη φορά ο κόσμος και οι χαρακτήρες του θα επεκτείνονται πέρα από τις σελίδες του βιβλίου», ανέφερε το Netflix.

