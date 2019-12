Μετά από πιέσεις από μια ακραία συντηρητική ομάδα, το κανάλι Hallmark έχει αποσύρει διαφημίσεις ιστοσελίδας σχεδιασμού γάμων που απεικόνιζαν δύο νύφες να φιλιούνται.

«Το φιλικό προς την οικογένεια δίκτυο, αφαιρεί τις διαφημίσεις επειδή η διαμάχη ήταν απόσπαση της προσοχής», δήλωσε εκπρόσωπος σε συνέντευξή του το Σάββατο. «Η συζήτηση γύρω από αυτές τις διαφημίσεις, απ' όλες τις πλευρές, αποσπούν την προσοχή από το σκοπό του δικτύου μας, το οποίο είναι να προσφέρουμε ψυχαγωγική αξία», ανέφερε η Molly Biwer, αντιπρόεδρος για τις δημόσιες υποθέσεις και τις επικοινωνίες στο Hallmark.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε ξεσπάσει σάλος καθώς οι συντηρητικοί είχαν φτάσει να απειλούν ακόμη και μποϊκοτάζ το κανάλι και το «βομβάρδιζαν» με μηνύματα διαμαρτυρίας.

Σε μια συνέντευξη, η εκπρόσωπος του καναλιού πρόσθεσε: «Το Hallmark δεν πρόκειται ποτέ να είναι διχαστικό. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε διαμάχες, προσπαθήσαμε πολύ σκληρά να μείνουμε μακριά από κάτι τέτοιο ... θεωρήσαμε ότι ήταν προς το συμφέρον της εταιρείας να αποσύρουμε τα σποτ και να μην συνεχίσουμε να δημιουργούμε διαμάχες».

Η απόφαση ωστόσο προκάλεσε άμεση κριτική στο Twitter. Η παρουσιάστρια Ellen DeGeneres ρώτησε το Hallmark: "Δεν είμαστε σχεδόν στο 2020; Τι έχετε στο μυαλό σας; Παρακαλώ εξηγήστε. Είμαστε όλα τα αυτιά...». Η ηθοποιός Sandra Bernhard, που έπαιξε έναν από τους πρώτους ανοιχτά αμφισεξουαλικούς χαρακτήρες στην τηλεόραση στο σίριαλ "Roseanne", επικρίνει την απόφαση του Hallmark.

Isn’t it almost 2020? @hallmarkchannel , @billabbottHC ... what are you thinking? Please explain. We’re all ears.

don't worry @hallmarkchannel all the groovy gay ladies i know won't be watching your #Christmas schlock they'll be out celebrating with their "families" wives, children, friends on & on & getting married in chic ensembles, didn't you all get the memo? #family is all inclusive