Τα φετινά βραβεία Emmy τα είχαν όλα: αγωνία, ενθουσιασμό, χαρά, δάκρυα και φυσικά πολύ γέλιο.

Όταν η Κιμ Καρντάσιαν και η Κένταλ Τζένερ ανέβηκαν στη σκηνή του Microsoft Theater στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, τα βλέμματα στράφηκαν πάνω τους, περιμένοντας την ανακοίνωση του βραβείου Emmy για το καλύτερο διαγωνιστικό ριάλιτι σόου. Η Κιμ και η Κένταλ προσέγγισαν το μικρόφωνο υπό τους ήχους του We are Family των Sister Sledge, ενώ ακουγόταν ο στίχος «Είμαστε μία οικογένεια, έχω όλες τις αδελφές μου μαζί μου».

Η μουσική χαμήλωσε και η Κιμ άρχισε να διαβάζει το προβαρισμένο κείμενο: «Η οικογένειά μας ξέρει από "πρώτο χέρι" πόσο συναρπαστική μπορεί να γίνει η τηλεόραση από αληθινούς ανθρώπους που είναι απλώς ο εαυτός τους». Όπως μεταδίδει το Insider, η ατάκα είχε σαν αποτέλεσμα ένα σχόλιο από την «πλατεία», και αμέσως ένα μεγάλο μέρος του κοινού και των προσκεκλημένων ξέσπασε σε τρανταχτά γέλια.

Εδώ το επίμαχο στιγμιότυπο, όπως απαθανατίστηκε «ημιπαράνομα» με κινητό, από κάποιον που βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό.

Kim and Kendall just got laughed at mid-intro... pic.twitter.com/e0MjUo21Ix