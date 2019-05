Η Eurovision ανέδειξε νικητή τον Duncan Laurence και την Ολλανδία μετά από μια ψηφοφορία με αγωνία και ανατροπές για πολλούς αλλά και τη χώρα που πήρε μηδέν βαθμούς από το κοινό.

Η Εurovision έληξε άδοξα για τη Γερμανία καθώς οι επιτροπές της έδωσαν 32 βαθμούς, αλλά το κοινό μηδέν.

Το τραγούδι «Sister», που εκπροσώπησε τη χώρα στη Eurovision, είχε πάρει 32 ψήφους από τις επιτροπές, αλλά οι τηλεθεατές το αγνόησαν τελείως δίνοντάς του το αρνητικό ρεκόρ της βραδιάς. Ωστόσο ο μεγάλος χαμένος ήταν άλλος...

H τελική κατάταξη

Αίσθηση προκάλεσε η βαθμολογία της Μεγάλης Βρετανίας καθώς το κοινό της έδωσε μόλις τρεις βαθμούς και ο Michael Rice τερμάτισε χθες τελευταίος με μόλις 16 βαθμούς συνολικά. Aυτή ήταν η τέταρτη φορά που ο Βρετανοί βρέθηκαν στην τελευταία θέση της Eurovision.

Η Κατερίνα Ντούσκα με το Better Love τερμάτισε στην 21η θέση και η Τάμτα με το Replay βρέθηκε στην 15η θέση.

