Η Κατερίνα Ντούσκα ενθουσίασε το κοινό με την εμφάνισή της στον τελικό της Eurovision 2019, όταν εμφανίστηκε στην σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Better Love».

Η εμφάνιση της Ελληνίδας τραγουδίστριας ήταν για ακόμη μία φορά άκρως πρωτότυπη και εντυπωσιακή με το «Better Love» να καταχειροκροτείται από το κοινό, που έχει γεμίσει την αρένα στο Τελ Αβίβ. Το σχόλιο στο Twitter της Εurovision είναι ενδεικτικό καθώς κάνουν λόγο για ένα μαγικό, κομψό σόου.

🇬🇷 Who you waiting for? An elegant, magical show from Greece's Katerine Duska!@ERTsocial @ErtEurovision @KaterineDuska#DareToDream #Eurovision #GRE pic.twitter.com/jTV0Mq1beC